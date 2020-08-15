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"Месили люто": белорус рассказал о жутких издевательствах ОМОНа

15 августа 2020, 11:30

Дикие избиения и издевательства происходили в автозаках.

беларусь протесты омон
ОМОН в Беларуси жестоко избивает людей / TUT.by

Житель Беларуси Алексей Курачев, пострадавший в результате избиения силовиков, рассказал об издевательствах ОМОНа.

Как рассказал он Тut.by, жестокие избиения происходили в автозаках.

"Я был один на весь автозак. Они меня всем автозаком обрабатывали. Избивали все, кто там был — человек 8 или 10, полностью экипированных. Здоровые такие. Принимают несколькими ударами, я падаю лицом в пол. Сказали "руки за голову", и начинают месить меня. Бьют везде, бьют-бьют-бьют", - рассказал пострадавший.

По его словам, избиения продолжались не менее часа: "Ну, и били-били. В основном, по ногам и ягодицам. Потом сказали: "надо его подстричь, он п***р какой-то". Ну, и берут меня за волосы, отрезают волосы. Сказали, жри. Я говорю: "Мужики, я не хочу жрать". В итоге я их себе в карман джинсов положил, там и остались".

После этого его отвели к другому автозаку: "Они избивают парня, просто люто месят. Походу, с Серебрянки привезли. Мне несколько раз влупили и положили в конце автозака. А пацана бьют-бьют, бьют-бьют, лупасят просто нещадно. Он говорит: "Мужики, я уже кричать не могу, а они отвечают: ну так не кричи". И продолжают его бить.

Потом пацану что-то совсем хреново стало, его из автозака вытянули. И я понимаю, что меня сейчас то же самое ждет. Начинают лупасить. А меня уже в предыдущем автозаке, в принципе, отлупасили максимально. И меня по тем же местам бьют. Я ору, я визжу. Боль просто невыносимая. Но их это не интересует. Я понял, что больше не могу кричать.

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Я просто замолчал. Бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют, бьют-бьют. В какой-то момент останавливаются и говорят: "Так, мужики, он походу от болевого шока откинулся". Я уже не мог говорить, до этого тот боевик мне по уху прописал, я мямлил что-то, говорить не мог. Понял, что уже не могу реагировать ни на что".

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

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