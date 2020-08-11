"Выглядит, как заложница": появилась запись нового заявления Тихановской

Светлана Тихановская / Reuters

Опубликована новая видеозапись обращения кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Женщина сидит на диване и читает написанный на листке текст.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - прочитала она написанный текст.

Отметим, что Тихановская не отрывает глаз от текста. В комнате, где происходила запись, окна наглухо закрыты жалюзи.

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Пользователи в Сети обратили внимание на неестественное и зажатое поведение Тихановской.

"Она выглядит, как заложник", - пишут в комментариях пользователи.

Читайте такжеВыборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи властиНапомним, ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь.

Позже доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Как уточнил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно семь часов удерживали в Беларуси.