Александр Лукашенко, по данным ЦИК, победил на выборах в Беларуси / Reuters

Правительство Беларуси сложило полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.

Данная процедура предусмотрена постановлением Совета Министров от 15 августа №480, пишет БелТА.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном правительство сформировано, но могут быть нюансы.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.

Как сообщал Главред, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новое видеообращение. Она заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.