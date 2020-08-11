"Саша, уходи": белорусские предприятия присоединяются к забастовке

Бастующие рабочие завода Интеграл / NEXTA_Live

В Беларуси к всеобщей забастовке присоединились рабочие завода полупроводниковых приборов Интеграл.

Сотрудники предприятия высказывают солидарность с протестующими, сообщает телеграм-канал Nexta_Live.

"С самого начала протестов они начали бастовать по месту работы — на заводе полупроводниковых приборов ОАО Интеграл. Остальные заводчане поддерживают ребят", - пишет телеграм-канал.

Как сообщает NEXTA, к бастующим работники Минского электротехнического завода вышло руководство.

/ NEXTA_Live

"Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать!", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал также добавляет, что к забастовке также присоединился Жабинковский сахарный завод.

"Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки", - сказано в сообщении.

/ NEXTA_Live

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Белорусском металлургическом заводе уже частично остановилась работа.

Работники сообщили, что в цехах собираются десятки людей. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.