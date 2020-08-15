Беларуси грозит крымский сценарий: Путин будет душить Лукашенко строгим ошейником – эксперт

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Президент России Владимир Путин не против расширить сферу своего военного контроля и "сделать с Беларусью то же самое, что с Крымом".

Об этом известный российский политолог Дмитрий Орешкин заявил в интервью Апострофу.

"Лукашенко понимает это и противостоит, возможно, даже несколько преувеличивая опасность. Потому что это угроза не столько Беларуси, сколько личной власти Лукашенко", - подчеркнул он

В то же время эксперт не исключил вариант, при котором Лукашенко остается при власти, "но в кровище, презираемый и нелюбимый своими гражданами".

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"В таких условиях он будет нуждаться в опоре. Хорошо, если она ограничится белорусской армией. Но нужна будет и финансовая опора. А это уже к Владимиру Владимировичу Путину. А тот будет его душить строгим ошейником, потому что ненавидит "Бацьку" всеми фибрами своей души. Поэтому да, его будут "прикармливать" с Востока, но весьма скудно и за каждый скормленный "витамин" будут требовать массу услуг. При этом - услуги вперед", - добавил Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин заявил о том, что в Беларуси силовики однозначно делают ставку на действующего президента Александра Лукашенко.

По его мнению, белорусские силовики уже почувствовали "запах крови" и не намерены отступать.