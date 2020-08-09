Сайты КГБ и МВД Беларуси атаковали хакеры

Хакеры атаковали сайты КГБ и МВД Беларуси / Reuters

Хакеры атаковали государственные ресурсы Беларуси, что привело к проблемам с сетевым оборудованием.

Об этом в воскресенье, 9 августа, информирует пресс-служба Национального центра реагирования на компьютерные инциденты Беларуси.

"Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа 2020 года около 22:00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET", - говорится в сообщении.

По данным центра, злоумышленники организовали DDoS-атаку на структуры, которые используются сайтами КГБ и МВД Беларуси. Несмотря на то, что нападение хакеров удалось отбить, начались проблемы с оборудованием, обеспечивающим жизнедеятельность веб-ресурсов.

Читайте такжеЛукашенко проголосовал на выборах президента и сделал важное заявлениеНапомним, ранее сообщалось, в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента власти Беларуси препятствуют информированию граждан и блокируют мобильный интернет.

Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA.Live.

"По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам", - отметили в канале.