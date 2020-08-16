Штаб Тихановской готов начать переговоры об отставке Лукашенко

Светлана Тихановская / Reuters

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской готов начать переговоры с властями страны об отставке президента Александра Лукашенко.

Об этом говорится в Telegram-канале Тихановской Страна для жизни.

В штабе Тихановской выразили солидарность с сотрудниками Белтелерадиокомпании, которые объявили забастовку из-за действий власти.

"Мы всегда верили, что среди чиновников и работников государственных медиа есть честные и порядочные люди. Мы видим, что у них, как и у многих других, сейчас проходит страх перед системой, и они готовы говорить то, что они действительно думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду", – говорится в обращении штаба.

"Мы с надеждой смотрим на мирные акции на улицах городов. Мы видим, что стена посыпалась. Тот ужас и кровавое побоище, которые устроили власти на улицах наших городов, никогда не должны повториться. Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", – добавили там.

Кроме того, штаб призвал все трудовые коллективы присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:

срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных;

увести из городов войска и ОМОН;

привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан;

начать переговоры о мирной передаче власти.

"Штаб Светланы Тихановской приготовился начать переговоры с белорусскими властями по поводу отставки Лукашенко", - говорится в сообщении в Телеграм-канале KYKY.org.

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Напомним, ранее в штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской сделали заявление по поводу пересчета голосов и проведения второго тура президентских выборов.

Как сообщал Главред, в воскресенье, 16 августа, в Минск со всей Беларуси свезли людей на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.