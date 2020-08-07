Задержание украинских журналистов: СМИ рассказали о жесткой реакции Минска

В Минске готовят высылку украинских журналистов / УНИАН

Стало известно о намерениях белорусских властей по поводу задержанных в Минске украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка.

Официальный Минск собирается выслать из страны задержанных украинских журналистов, сообщает телеканал Сurrenttime.tv, сотрудниками которого являются Ромалийская и Гребенюк.

"Вечером их собираются депортировать из страны", - сказано в сообщении телеканала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дипломаты посольства Украины в Республике Беларусь выясняют обстоятельства задержания украинских журналистов в Минске.

Как подчеркнул замминистра иностранных дел Евгений Енин, МИД пытается получить от белорусской стороны подтверждение этого факта, возможность встречи с журналистами и предоставления им первичной консульской помощи.