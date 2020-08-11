Тихановская покинула Беларусь

Светлана Тихановская / twitter.com/naviny

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь.

На данный момент политик находится в Литве. Об этом заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус, передает Зеркало недели.

Ранее стало известно, что команда главного кандидата от оппозиции на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской приняла коллективное решение, согласно которому политик не будет участвовать в митингах оппозиции, на которых оспаривается победа действующего главы государства Александра Лукашенко.

Тем временем в Беларуси продолжаются акции протеста. Жители страны не согласны с предварительными результатами выборов президента, согласно которым победу получил действующий президент страны Александр Лукашенко. Демонстранты требуют провести президентские выборы без участия Лукашенко и освободить всех политзаключенных. Протесты охватили крупнейшие города страны – Минск, Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Бойбруск и другие.

В частности, в столице Беларуси прошлой ночью снова произошли столкновения между протестующими и силовиками. Демонстранты не исключают, что в ближайшие дни власти Беларуси введут чрезвычайное положение.