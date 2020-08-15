Пути к отступлению: свита Лукашенко готовится к бегству – западные СМИ

Александр Лукашенко / Reuters

Люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко готовят пути отступления после обострения ситуации и кровавых столкновений в стране.

Они изучают возможности бегства в Россию в случае отстранения Лукашенко от власти, пишет агентство Bloomberg.

Как рассказали источники агентства в Москве, представители ближайшего окружения Лукашенко связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Российские власти считают, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают источники Bloomberg.

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По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, многие российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным.

Как известно, в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

Накануне Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

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Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.