Сын Лукашенко пришел на митинг в окружении охраны

Лукашенко на митинге поддержал младший сын Николай / Reuters

В Минске на митинге в поддержку Александра Лукашенко присутствовал его 15-летний сын Николай Лукашенко.

Как сообщает Белсат, юноша стоял на демонстрации не в толпе, а рядом с охраной.

Знаменитый наследник стоял в темном костюме и черных очках. Его охраняли три крепких охранника.

О данным местных СМИ, на митинг в поддержку Лукашенко людей в Минск свозили автобусами и поездами. Это были специальные рейсы, которых не было в расписании. Беларусов гнали с бюджетных предприятий на акцию под угрозой увольнения, однако площадь в центре города так и не была заполнена.

"Кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии (нам поступило сотни подобных сообщений)", — говорится в сообщении.

Коля Лукашенко на митинге / Фото: Белсат

Читайте также"Доверия и близко нет": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в организации протестовКак ранее сообщалось, в Минске 16 августа около 200 тысяч человек вышли на самый массовый в истории митинг - Общенациональный марш За свободу, выступая против фальсификаций на выборах президента страны.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.