Выборы в Беларуси: Тихановская назвала себя победителем и требует передачи власти

Светлана Тихановская (в центре) назвала себя победителем выборов в Беларуси / belsat.eu

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на состоявшихся выборах.

При этом в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает РИА Новости.

"Мы стали свидетелями того, что власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - цитирует Тихановскую Белсат.

По ее мнению, власть применила непропорциональную силу.

"Власть полностью оторвалась от народа, она нас не слышит. Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована, и уезжать из страны я не собираюсь", - подчеркнула политик.

Тихановская назвала действия властей преступлением. Она выразила надежду, что в случае продолжения протестов власти не будут использовать насилие.

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Напомним, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.

Как известно, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В ответ силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

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Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.