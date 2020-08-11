"Не дай бог оказаться перед таким выбором": Тихановская записала пронзительное обращение

Светлана Тихановская / Reuters

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение.

Соответствующий ролик опубликовали белорусские ресурсы.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.

Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

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Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", - заявила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах 9 августа, покинула Беларусь.

Позже доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова рассказала, что Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти.

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"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Как уточнил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно семь часов удерживали в Беларуси.