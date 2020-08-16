"За Батьку": тысячи людей свезли в Минск на "антимайдан" Лукашенко

"Антимайдан" в Минске / tut.by

В воскресенье, 16 августа, в Минск со всей Беларуси свезли людей на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко.

Кто-то приехал добровольно, кому-то предложили премии и отгулы, а кому-то пригрозили на случай отказа от участия, в том числе увольнением и лишением места в общежитии, сообщает издание Tut.by.

В сообщении отмечается, что издание получило сотни подобных сообщений.

Из некоторых городов пустили специальные поезда, чтобы доставить участников митинга. К примеру, из Бреста в Минск, по сообщениям, прибудет поезд с 19 вагонами. Также 10 автобусов едут в Минск из Гомельской области.

Читайте такжеВ Беларуси анонсировали приезд официальной украинской делегации: что известно

Учителей школ Витебска вчера уведомили об этом мероприятии, нужно по 2 человека со школы. Обещают материальную помощь и банкет после мероприятия.

При этом участник митинга в поддержку Лукашенко скандируют "За Батьку".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минск свозят сотрудников государственных предприятий и учреждений для участия в митинге в поддержку Александра Лукашенко. Об этом рассказали жители разных регионов, которых принуждают поехать в столицу.