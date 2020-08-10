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Кровавые протесты в Беларуси: участникам акций грозят 15 лет тюрьмы

10 августа 2020, 08:50

В Следственном комитете Беларуси заявили о десятках пострадавших правоохранителей.

минск протесты
Разгон акции протеста в Минске / Скриншот

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции.

Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы, приводит слова главы СК Беларуси Ивана Носкевича БелТА.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали",— заявил он.

Глава СК заявил, что протесты сопровождались уничтожением имущества, сопротивлением милиции. По его словам, протестующие использовали мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости.

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Напомним, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.

Позднее Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.

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