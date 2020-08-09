Протесты в Минске: стрельба по демонстрантам, барикады и первые жертвы

Акции протеста проходят по всей Беларуси / Фото: Reuters

В Беларуси на протестах в Минске ОМОН начал стрелять по протестующим против результатов выборов президента страны, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, силовики применяют резиновые пули.

В Минске при разгоне протестующих, помимо слезоточивого газа, также используют светошумовые гранаты, дубинки и перцовые баллончики. Об этом рассказали очевидцы. Слышны звуки от взрывов дымовых шашек.

Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков.

На площади Победы начались стычки между демонстрантами и сотрудниками милиции. Митингующие зажигают файеры и бросают их в сторону силовиков. Некоторые становятся на колени перед ОМОНом и просят не применять силу.

По предварительным данным, в трех городах Белоруссии — Жодино, Лида и Барановичи — силовики отказались подавлять акции протеста. А в беларуском городе Пинск глава горисполкома вступил в переговоры с протестующими.

В Telegram сообщают, что в Минские больницы начали поступать первые раненые в уличных столкновениях, пострадавшие разной тяжести, есть с переломами ребер, рук, пробитыми головами. Уже около сотни пострадавших.Пострадавшие есть также среди силовиков.

По предварительным данным, сегодня только репетиция протестов. С новой силой акции вспыхнут после объявления первых официальных результатов.