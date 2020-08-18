В Польше призвали Евросоюз стать заменой РФ для Беларуси / Visasam

Заместитель руководителя польского Министерства иностранных дел Павел Яблонский обратился к Европейскому Союзу с призывом стать альтернативой Российской Федерации для Беларуси.

Об этом сообщает портал Polska Agencja Prasowa.

По словам Яблонского, Евросоюз не должен ограничиваться только заявлениями и идеями о санкциях. Как считает дипломат, Брюссель должен "дать нечто большее" Минску ‒ в первую очередь предложить сотрудничество, которое может стать альтернативой российскому.

"Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов", — сказал Яблонский.

По его мнению, такое положение вещей также даст возможность президенту Беларуси Александру Лукашенко организовать переговоры с представителями оппозиции.

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Напомним, ранее представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель рассказал, что чиновники ЕС в самом скором времени добавят в санкционный список белорусских чиновников, которые ответственны за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов президента.