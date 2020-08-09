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В Беларуси оппонент Лукашенко заявила о задержании девяти соратников

9 августа 2020, 18:33

Некоторые обвиняемые уже получили тюремный срок.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская сообщила о девяти задержанных из своей команды / Наша Нива

В Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила, что представители правоохранительных органов задержали уже девять сотрудников ее избирательного штаба.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину, местонахождение некоторых пока неизвестно.

По данным штаба Тихановской, задержаны девять ее сторонников: начальник штаба и доверенное лицо Мария Мороз, доверенные лица кандидата Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Юрий Власов, Андрей Смоленчук, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Николай Масловский и Антон Сташевский.

Уточняется, что Смоленчук получил 15 суток, Тит не выходит на связь, Мельковский осужден на 5 суток, а его машина со 100 тыс. листовок изъята, Сташевского перевели в Следственный комитет. Местонахождение остальных оппозиционеров неизвестно, как и предъявленные им силовиками обвинения.

А тем временем жена белорусского оппозиционера Валерия Цепкало Вероника в день выборов сбежала в Москву и проголосовала там на избирательном участке. Женщина рассказала, что вечером планирует вернуться назад в Беларусь.

Отметим, 9 августа в Беларуси проходят выборы президента.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, в Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.

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