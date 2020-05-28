УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева

28 мая 2020, 09:45

В РФ готовы, чтобы захваченная земля вернулись в лоно Украины, утверждает ведущий.

Попов сообщил, что в РФ готовы вернуть Донбасс под контроль Киева – Новости Донбасса
Евгений Попов сообщил, что в России готовы вернуть Донбасс под контроль Киева / Скриншот

Российский телеведущий Евгений Попов заявил, что в Российской Федерации готовы пойти на возвращение захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Ведущий высказался о возвращении Донбасса в прямом эфире телеканала Россия 1 во время ток-шоу 60 минут.

По его словам, в РФ готовы, чтобы захваченные территории вернулись в лоно Украины.

"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал ведущий.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не намерен сотрудничать с оккупационными администрациями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр добавил, что у Киева есть плана "Б" для урегулирования ситуации на Донбассе.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Евгений Попов новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:56
Когда в Украину придет настоящее лето: синоптик дал прогноз погоды
09:50
"Лох педальный, ничтожество": Вятрович и Червоненко поругались в прямом эфире Видео
09:45
В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева
09:44
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 28 мая
09:32
Убийство и вооруженное нападение: всплыли новые факты о житомирском стрелке Видео
09:29
Зачем Зеленский хочет реанимировать труп под названием ГУАМ мнение
09:27
Коронавирус в Украине: добавилось еще почти 500 новых зараженных
09:12
Будет как в Греции: синоптик анонсировал серьезные изменения климата в Украине
09:00
В Минздраве спрогнозировали, когда коронавирус перестанет "косить" украинцев Видео
08:41
Пенсионная реформа, как и все остальные "реформы", окончится крахом мнение
08:29
Найден новый способ предсказывать распространение коронавируса
08:22
Пушилин "признался" в преступлениях "ДНР": что произошло
08:02
Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты Видео
07:41
Прекращение огня в обмен на снятие санкций: дипломат рассказал, как РФ попыталась шантажировать ООН
07:33
"Зачетные сиськи": Ирина Шейк показала сочную грудь
06:59
Почему обыски у Порошенко - это цирк мнение
06:42
Украину накроет новая волна COVID-19: эксперт дала тревожный прогноз Видео
06:20
Почему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученых
05:50
Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020
05:18
Нейтрализует коронавирус: ученые сделали прорыв в создании вакцины против COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять