В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева

Евгений Попов сообщил, что в России готовы вернуть Донбасс под контроль Киева / Скриншот

Российский телеведущий Евгений Попов заявил, что в Российской Федерации готовы пойти на возвращение захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Ведущий высказался о возвращении Донбасса в прямом эфире телеканала Россия 1 во время ток-шоу 60 минут.

По его словам, в РФ готовы, чтобы захваченные территории вернулись в лоно Украины.

"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал ведущий.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не намерен сотрудничать с оккупационными администрациями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр добавил, что у Киева есть плана "Б" для урегулирования ситуации на Донбассе.