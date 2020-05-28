В России рассказали о готовности вернуть Донбасс под контроль Киева

В РФ готовы, чтобы захваченная земля вернулись в лоно Украины, утверждает ведущий.
Российский телеведущий Евгений Попов заявил, что в Российской Федерации готовы пойти на возвращение захваченной части Донбасса под контроль Киева.
Ведущий высказался о возвращении Донбасса в прямом эфире телеканала Россия 1 во время ток-шоу 60 минут.
По его словам, в РФ готовы, чтобы захваченные территории вернулись в лоно Украины.
"Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", – сказал ведущий.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не намерен сотрудничать с оккупационными администрациями боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Министр добавил, что у Киева есть плана "Б" для урегулирования ситуации на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.