В Эстонии пообещали вернуть Украине Крым в учебниках

Крым вернут Украине в эстонских учебниках / УНИАН

В Эстонии назвали Крым российским и теперь пытаются исправить ошибку. Более 5 000 учебников по английскому языку с картой с изображением аннексированного Крыма как части России будут отозваны из эстонских школ и исправлены.

По информации, книги использовались в 200 школах по всей стране за последние два года.

Ошибку не замечали, пока на прошлой неделе Украинский конгресс Эстонии не обратился в издательство Studium и Министерство образования и науки. Книга называется "Я люблю английский".

На карте Крым обозначен зеленым цветом как часть России, а не желтым цветом как украинская территория.

Председатель конгресса Вера Конык заявила, что ученикам эстонских школ "дают ложную информацию об Украине, а территориальная целостность украинского государства игнорируется".

По словам Конык, ошибку нашел член украинской общины в Эстонии, чей сын использовал учебник в классе. Затем семья обратилась к конгрессу.

"Мы также были очень удивлены этой ситуацией, поскольку Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно подтверждает это, поддерживая Украину на международной арене и оказывая ей различную другую помощь", - отметила Конык.

Таким образом в Эстонии решили отозвать книги и исправить карту, пишет news.err.ee.

Читайте такжеКрым закрылся от России: курортников не хотят видеть на полуостровеНапомним, ранее сообщалось, американское издание The New York Times опростоволосилось с изображением аннексированного у Украины полуострова Крым.

По информации, полуостров "отдали" России на официальном сайте издания. Там есть глобальная карта, по которой читатели могут отслеживать распространении пандемии китайского коронавируса Covid-19, и вот на ней Крым принадлежит РФ.