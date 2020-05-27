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Экс-канцлер Германии обозвал украинского посла "карликом"

27 мая 2020, 10:21

Бывший глава немецкого правительства записал подкаст, в котором жестко прошелся по послу Украины в ФРГ Андрею Мельнику.

Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер обозвал украинского посла "карликом"/ УНИАН

Экс-федеральный канцлер Германии (ныне член наблюдательного совета компании-оператора Северного потока-2) Герхард Шредер публично назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника "карликом".

Как сообщает Deutsche Welle, в своем подкасте Шредер рассказывал о борьбе с китайским коронавирусом, критиковал США за отказ поддерживать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также хвалил нынешнее правительство ФРГ за радикально противоположную политику и призвал к расширению международного сотрудничества.

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует? […]. Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические замечания. Это никого не интересует, даже в Германии", — рассказал Шредер.

Напомним, в начале мая 2020 года в своем интервью авторитетному немецкому изданию Tagesspiegel Андрей Мельник жестко раскритиковал призывы Герхард Шредера к снятию европейских санкций с России.

новости Германии Герхард Шредер Андрей Мельник посол
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