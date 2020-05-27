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В Индии наступил конец света: страну атакует засуха, саранча и пандемия

27 мая 2020, 16:53

Жители Индии страдают от саранчи, которая поедает всю зеленую растительность.

Индию атакует саранча / скриншот из видео

Конец света наступил в Индии. Именно такие выводы делают люди в соцсетях после увиденного.

Во-первых, сейчас во многих регионах Индии установилась невыносимая 50-градусная жара. Нынешний май в Нью-Дели выдался самым жарким с 2002 года. Во-вторых, на востоке страны циклон "Амфан" вызвал ураган и наводнения, разрушившие множество домов и унесшие жизни около ста человек, пишет Daily Mail.

В о же время на индийские штаты Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Гуджарат обрушились полчища саранчи библейского масштаба. Тучи насекомых перебрались сюда из соседнего Пакистана.

Как пишут местные СМИ, в каждом из роев саранчи на площади в один квадратный метр находится до 40 миллионов особей. И они передвигаются очень быстро, иногда преодолевая до 400 километров в день. Саранча поедает всю зеленую растительность на своем пути.

Кроме того, страна страдает от пандемии коронавируса – по состоянию на 27 мая в Индии зарегистрировали 153 000 случаев заражения, Covid-19 убил в стране 4367 жителей.

Читайте такжеМощный удар по коронавирусу: в Индии нашли "противоядие" - видеоНапомним, ранее на химическом заводе на юге Индии произошла утечка газа. Люди падали без сознания прямо на улицах.  Погибли минимум 9 человек.

Завод LG Polymers, на котором произошло ЧП, принадлежит корейцам и расположен в штате Андхра-Прадеш. Утечка произошла из двух 5000-тонных баков со стиролом. Они стояли без присмотра с конца марта из-за строгого карантина в связи с коронавирусом, передает The Guardian.

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