Самолет развалился на части: в Индии в результате авиакатастрофы есть жертвы

Авиакатастрофа в Индии / Скриншот

В Индии произошла авиакатастрофа - самолёт со 191 человеком на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

Инцидент произошел с бортом рейса AIR India, который прилетел в Кожикоде из Дубая.

По предварительной информации, самолет развалился на две части. Минимум 2 человека погибли, 35 ранены.

Пилот выкатившегося за пределы ВПП самолета погиб, множество пассажиров получили ранения, сообщают местные СМИ.

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На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Напомним, ранее официальный Тегеран заявил, что Иран согласен выплатить Украине компенсации за сбитый в январе 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing компании МАУ. Однако в ближайшее время выплат ждать не стоит.