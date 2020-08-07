Самолет развалился на части: в Индии в результате авиакатастрофы есть жертвы

На борту потерпевшего катастрофу самолета находилось более 190 человек.
В Индии произошла авиакатастрофа - самолёт со 191 человеком на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.
Инцидент произошел с бортом рейса AIR India, который прилетел в Кожикоде из Дубая.
По предварительной информации, самолет развалился на две части. Минимум 2 человека погибли, 35 ранены.
Пилот выкатившегося за пределы ВПП самолета погиб, множество пассажиров получили ранения, сообщают местные СМИ.
На месте происшествия продолжается спасательная операция.
Напомним, ранее официальный Тегеран заявил, что Иран согласен выплатить Украине компенсации за сбитый в январе 2020 года украинский пассажирский самолет Boeing компании МАУ. Однако в ближайшее время выплат ждать не стоит.
Автор: Алексей Тычина