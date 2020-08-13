Испанию атаковал неизвестный вирус: 16 человек госпитализированы

Заболевание не передается от человека к человеку и может быть связано с укусами комаров.
В испанской автономной общине Андалусия обнаружили 18 случаев менингоэнцефалита, спровоцированного неизвестным вирусом.
Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона, передает газета ABC.
Сообщается, что 16 человек нуждались в госпитализации, пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии. Еще двое инфицированных лечатся дома под наблюдением врачей.
Правительство Андалусии задействовало специальный протокол, чтобы взять под контроль и избежать дальнейшего распространения заболевания.
Отмечается , что заболевание не передается от человека к человеку и может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.
Справка. Менингоэнцефалит – воспаление оболочек и вещества головного мозга, может затронуть спинной мозг, вызывая паралич. Клиническая картина заболевания менингоэнцефалита очень сходна с менингитом.
Симптомы менингоэнцефалита:
- головная боль;
- тошнота;
- озноб;
- рвота;
- высокая температура тела.
Заболевание начинается остро. Возможен короткий продромальный период (несколько часов).
Как сообщал Главред, в Китае, с которого началась пандемия коронавируса COVID-19, зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей.