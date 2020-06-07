Слезоточивый газ и водометы: в Риме – столкновения на митинге проти коронакризиса

В Италии вспыхнули протесты / Фото Reuters

В Риме сотни людей вышли на митинг против коронакризиса. Демонстранты требовали отставки правительства. Акция протеста переросла в столкновения с полицией.

Митинг проводили итальянские правые экстремисты и футбольные фанаты. Об этом сообщает ВВС.

"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не отвечает интересам итальянцев", - заявил один из протестующих.

Участники акции требовали отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис.

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со прессой. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Правоохранители в ответ применили водяные пушки и слезоточивый газ, также произошло несколько арестов.

Как известно, Италия - одна из стран, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. По состоянию на 7 июня, в Италии зафиксированы 234 800 случаев заражения, выздоровели 165 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали 33 840 пациентов.