УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Слезоточивый газ и водометы: в Риме – столкновения на митинге проти коронакризиса

7 июня 2020, 12:22

Демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов.

протесты в Италии
В Италии вспыхнули протесты / Фото Reuters

В Риме сотни людей вышли на митинг против коронакризиса. Демонстранты требовали отставки правительства. Акция протеста переросла в столкновения с полицией.

Митинг проводили итальянские правые экстремисты и футбольные фанаты. Об этом сообщает ВВС.

"Мы здесь, чтобы весь мир понял, что сегодня в Италии каждая категория рабочих опустошена и уничтожена правительством, которое на самом деле не отвечает интересам итальянцев", - заявил один из протестующих.

Участники акции требовали отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис.

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со прессой. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Правоохранители в ответ применили водяные пушки и слезоточивый газ, также произошло несколько арестов.

Как известно, Италия - одна из стран, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса. По состоянию на 7 июня, в Италии зафиксированы 234 800 случаев заражения, выздоровели 165 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали 33 840 пациентов.

коронавирус коронавирус в Италии акция протеста Новости Италии пандемия
Сейчас вы просматриваете новость «Слезоточивый газ и водометы: в Риме – столкновения на митинге проти коронакризиса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:22
Слезоточивый газ и водометы: в Риме – столкновения на митинге проти коронакризиса
12:07
Новое ослабление карантина в Украине с 10 июня: что еще разрешат
11:54
Украина стоит на пороге второй волны коронавируса: в Минздраве обратились к украинцам Видео
11:31
Коронавирус в Киеве 7 июня: новые жертвы и еще почти полсотни зараженных
11:31
Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото Фото
11:07
Названы страны, где коронавирусу плохо Видео
10:50
Могут ли в США появиться свои ЛДНР мнение
10:42
Данилюк предупредил о последствиях второй волны коронавируса в Украине Видео
10:29
Коронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионов Видео
09:50
Зеленский поздравил украинцев с Троицей
09:44
Коронавирус "боится" копеечного лекарства от изжоги - ученые Видео
09:44
Почему в Украине постоянно переименовывают улицы и когда перестанут мнение
09:21
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз на неделю
08:54
"Я решил уйти из боев": Макгрегор объявил о завершении карьеры
08:33
Финансовые элиты запустили процесс распада Америки мнение
08:22
Сумасшествие коронавируса в Украине продолжается – за сутки сотни новых больных Видео
08:04
Китай пообещал завалить мир доступной вакциной от коронавируса Видео
07:19
З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти
07:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
06:49
Украина доламывает систему, к которой после кризиса возвращается Запад мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять