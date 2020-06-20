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Десятки щенков погибли в самолете МАУ по дороге в Канаду

Ветеринары расследуют обстоятельства инцидента.

20 июня 2020, 17:51
По дороге в Канаду десятки щенков умерли в самолете МАУ / Фото: Facebook/Abby Lorenzen

В аэропорту Торонто приземлился самолет МАУ, на борту которого находилось около 500 животных, из них 38 щенков оказались мертвыми.

Как сообщила жительница Миссиготы (Канада) Эбби Лорензен на своей странице в Facebook, она встретила в аэропорту самолет из Киева, который перевозил собак и кошек в ужасных условиях. Клетки для животных стояли в нижнем отсеке самолета в несколько рядов друг на друге. Больше 12 часов 3-4-месячные щенки французских бульдогов и шпицев, а также породистые кошки "провели в тесных ящиках, иногда по двое в одной переноске, без возможности двигаться, в слабо вентилируемом помещении".

Подробности инцидента в комментарии КП в Украине рассказали сотрудники Канадского агентства по контролю качеству пищевых продуктов. Они подтвердили, что животные по дороге погибли в самолете. Сейчас ветеринарами и другими специалистами расследуются обстоятельства происшествия. В организации напомнили, что в Канаде действуют строгие стандарты в отношении импорта животных, поэтому расследование непременно будет объективным.

В МАУ заявили, что о данном инциденте им ничего не известно, поскольку никаких обвинений ни со стороны владельцев животных, ни из Канады в авиакомпанию не поступало.

Хотим обратить ваше внимание, что авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA на предмет безопасности полетов и качества, стандартами которого, в том числе, регулируется (очень строго и жестко) и перевозки живых животных. МАУ имеет все необходимые международные сертификаты и соответствующих специалистов, соблюдает все требования и процедуры", — говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что занимаются перевозками экзотических животных, которым нужны особые условия для перелета. Однако транспортировка французских бульдогов связана с определенными рисками, на которые идут заводчики, так как этот бизнес приносит большую прибыль.

В МАУ подытожили, что женщина из Канады, которая написала сообщение о смерти животных, ждала в аэропорту своего кота, которого благополучно забрала живым и здоровым. Поэтому авиакомпании "очень досадно видеть подобные обвинения не от заводчиков, а от абсолютно посторонней женщины".

"Все сотрудники МАУ очень любят животных, поэтому каждое сообщение о том, что при перелете пострадал кто-то из братьев наших меньших, очень травматично для авиакомпании и каждого из ее сотрудников", — добавили в компании.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года, а в июне выполнит отдельные рейсы.

Как ранее сообщалось, Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" уже принял первый авиарейс "Минск - Киев". Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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