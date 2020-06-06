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Трюдо заставили стать на колени: протестный "вирус" окутал Канаду и Австралию

6 июня 2020, 14:48

Премьер-министр Канады опустился на одно колено и помолчал некоторое время.

Джастин Трюдо стал на колени
Джастин Трюдо стал на колено / Reuters

В Канаде вслед за США тоже начались протесты. Люди вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колено в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании. Он присоединился к протестующим, однако те потребовали большей отдачи.

Видео протестов в присутствии премьера опубликовало агентство Reuters.

По информации, глава правительства присоединился к демонстрантам в центе Оттавы у здания парламента 5 июня. Некоторые активисты начали вставать на колени и во всеуслышание стали призывать премьера сделать то же самое.

Премьер опустился на одно колено и помолчал некоторое время. Далее демонстранты уже без премьера отправились маршем по улицам города.

В то же время в городах Австралии тысячи человек тоже вышли на улицу под влиянием демонстраций в США, сообщает телеканал CNN.

Добавим, что ранее власти Сиднея пытались не допустить протестов из-за ситуации с коронавирусом, но в дальнейшем демонстрации состоялись. Они также прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

Как известно, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Читайте такжеПентагон пошел против Трампа: в Минобороны США назвали условие, при котором разгонят протестыНапомним, ранее появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца вместе работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовен знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

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