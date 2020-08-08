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Китай потрясла вторая смерть от бубонной чумы

8 августа 2020, 23:41

Власти учредили повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу.

скорая, Китай
На севере Китая от бубонной чумы умер еще один человек / Фото flickr.com.time.to.look

На севере Китая в городе Баян-Нур от полиорганной недостаточности умер пациент, у которого диагностировали бубонную чуму.

Как информирует CNBC со ссылкой на государственные СМИ Китая, инцидент зафиксирован в автономном районе Внутренняя Монголия, где ранее случилась первая смерть от чумы.

В городе из-за угрозы распространения заболевания власти ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, который будет действовать до конца 2020 года.

Чиновники города Баян-Нур закрыли на жесткий карантин район, где жил умерший. Также изолировали семь человек, которые контактировали с больным чумой.

Ранее резонанс спровоцировала смерть жителя города Баотоу от чумы, который находится близ населенного пункта Баян-Нур.

Читайте такжеРаспространяется через кровь: в Китае бьют тревогу из-за нового вирусаОтметим, бубонная чума является инфекционным и часто смертельным заболеванием, которое распространяется в основном грызунами.

Случаи чумы в Китае до сих пор иногда случаются, хотя вспышки становятся все более редкими. С 2009 по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях заболевания и 11 смертях от чумы.

Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Напомним, хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.

Новости Китая чума болезнь смерть
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