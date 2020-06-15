"Иду на вы" по-корейски: сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее войной

Ким Йо Чжон пригрозила Сеулу войной / Reuters

Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее применить армию. Она считает, что распространение листовок с юга полуострова в адрес ее брата оскорбляют достоинство руководителя КНДР.

Об этом сообщает Deutsche Welle

По словам Ким Йо Чжон, которая является заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи, народ в КНДР возмущен тем, что Южная Корея распространяет листовки с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Она заявила, что армия страны отреагирует на эти провокации.

"Как намек на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на принятие дальнейших шагов против врага будет передан генеральному штабу Корейской народной армии", - заявила Ким Йо Чжон.

Она добавила, что совместное бюро межкорейских связей также будет закрытым.

Отметим, в КНДР ранее требовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов.

Читайте такжеСестра Ким Чен Ына может возглавить Северную Корею: что о ней известноНапомним, ранее первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая является младшей сестрой лидера страны Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее жесткими мерами.

Она подчеркнула, что для северокорейской стороны "пришло время прервать отношения" с Южной Корей. Она отметила, что отдала распоряжение отделу по делам взаимодействия с врагом "решительно предпринять следующий шаг".