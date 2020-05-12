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"Неоимперская политика": Польша сделала решительный выпад в сторону России

12 мая 2020, 21:50

В Варшаве обеспокоены действиями Москвы, которая наращивает военную мощь.

Дуда
Дуда озвучил главную угрозу для Польши / Reuters

Варшава назвала самой серьезной угрозой своей безопасности "неоимперскую политику" действующей российской власти.

Как говорится в новой стратегии национальной безопасности Польши, которая скреплена подписью президента Анджея Дуды, предыдущая стратегия действовала с 2014 года, когда в стране "была совершенно другая реальность". Документ обнародован на сайте польского лидера.

"Сегодня у нас здесь восточный фланг НАТО, и это очевидный элемент безопасности как для нас - государств Балтии, так и для стран Североатлантического союза на юге Европы", - подчеркнул Дуда.

По словам польского лидера, армия государства за пять лет увеличилась на 30 тысяч солдат. Он добавил, что за прошедшее время был построен терминал по разжижению газа, который в настоящее время расширяется, и начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. По его словам, это позволит "избежать энергетической зависимости" от России. При этом Дуда не скрыл возмущения, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.

Читайте такжеБалтийская труба от Польши: будет ли она полезна УкраинеДуда в документе открыто заявил, что Москва активно развивает свои наступательные военные возможности, в том числе на западном направлении, расширяет так называемую концепцию сдерживания противника в Балтийском регионе, в частности в Калининградской области. Он напомнил о регулярный военных учениях РФ, сценарии которых построены на конфликтах со странами-членами НАТО, быстрое развертывание значительного воинского контингента и даже использование ядерного оружия.

"Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушают основные принципы международного права и подрывают основы европейской системы безопасности", - подчеркивается в стратегии.

Дуда подчеркнул, что Польша будет стремиться к трансатлантическому и европейскому сотрудничеству в различных сферах, поскольку это является "главным фактором, определяющим безопасность Польши".

Как ранее сообщалось, Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории в Балтийском море, который реализовывает польская компания Gaz-System.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию и через который Польша может стать одним из гарантов энергетической безопасности Украины.

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