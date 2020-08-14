Беларусь передала России 32 бойцов ЧВК Вагнера

Бойцы ЧВК Вагнера вернулись в Россию / Фото: Коммерсантъ

Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран. Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗадержание боевиков Вагнера: Лукашенко рассказал о договоренности с ПутинымОтметим, сейчас боевики уже находятся на территории России. Известно, что один боец остался в Беларуси, так как кроме российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.

Киев уже отправил запрос Минску о выдаче 28 боевиков, которые подозреваются в преступлениях на Донбассе.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, почему Беларусь не идет навстречу Украине по вопросу экстрадиции российских боевиков.