Европейская страна вытесняет с рынка российский бензин

Болгария хочет полностью отказаться от российского бензина / РБК

Власти Болгарии хотят полностью отказаться от российского бензина и заявили о создании национальной нефтяной компании, которая будет контролировать сеть автозаправочных станций.

Как сообщает SeeNews со ссылкой на слова министра экономики Болгарии Эмиля Караниколова, 5 июня болгарский парламент принял поправки в закон о топливных резервах.

"Все сводится к таможенным складам. Именно благодаря ним у независимых продавцов бензина появится возможность заходить в страну, и в результате у нас будет больше автозаправочных станций", — отметил Караниколов.

Читайте такжеУкраина резко возобновила поставки бензина из РоссииОтмечается, что доступ к таможенным складам Болгарии будут получать и иностранные компании, но не российские. Нефтяная компания будет заниматься закупкой нефти и нефтепродуктов для пополнения резервов.

Сейчас российский Лукойл является лидером на болгарском рынке АЗС. Нефтяной гигант РФ владеет Бургасским нефтехимическим заводом и фотоэлектрической станцией в окрестностях Бургаса.

Напомним, белорусский глава государства Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос энергетической зависимости Минска от Москвы.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.

Как ранее сообщалось, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.