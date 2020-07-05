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В РФ племянник Путина стал лидером антикоррупционной партии

Родственник российского лидера возглавил политсилу с громким названием Народ против коррупции.

5 июля 2020, 23:00
Роман Путин
Роман Путин стал лидером антикоррупционной партии / Фото: wikipedia.org

Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, стал лидером новой политической партии с внушительным названием Народ против коррупции.

Как сообщает РИА Новости, голосование было тайным, лидер избран на пятилетний срок.

О назначении сообщил председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде.

По словам коллег, включение в состав партии "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" придаст ей импульс в реализации антикоррупционной деятельности и соцпроектов.

Отметим, Роман Путин заявлял о планах создать партию на базе движения Люди дела, объединяющего представителей бизнеса.

Как известно, Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента России Владимира Путина.

Как ранее сообщалось, в России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Напомним, пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.

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