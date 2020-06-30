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"С Россией нерушимая дружба": Лукашенко публично обнял Путина

На фоне сложных в последнее время Беларуси и России Александр Лукашенко отличился экстравагантным поступком.

30 июня 2020, 17:40
Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко публично обнял Владимира Путина / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко публично заявил о "нерушимой дружбе" с Российской Федерацией.

Об этом сообщает портал БЕЛТА.

Лукашенко выступил с небольшой речью на церемонии открытия в РФ Ржевского мемориала солдатам Красной Армии.

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", – заявил он.

Более того, Лукашенко даже обнял тоже присутствующего на мероприятии президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что ранее во время парада на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы Лукашенко демонстративно отошел от Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с руководителем Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Причем в записи было видно, что Путин был крайне удивлен такой позицией Лукашенко.

Александр Лукашенко Владимир Путин новости России
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