"Таскает за собой туалет": экс-разведчик рассказал о болезни Путина

Путин болен и таскает за собой туалет - разведчик Швец / Reuters

Новости России - бывший разведчик и сокурсник президент РФ сделал громкое заявление о том, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона.

"Это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал за собой личный туалет", – сообщил собеседник журналиста.

Швец сказал, что глава РФ якобы возит биотуалет в заграничные поездки. Это произошло и на "нормандской" встрече в Париже 9 декабря 2019 года, заявил экс-сотрудник КГБ, ссылаясь на информацию от американских представителей. По его словам, американцы "видели это своими глазами".

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"Если человек здоровый – это ему ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создает образ некого "супермена"... Ну не по-пацански это. Это дико противоречит образу, который он так тщательно создавал", – считает Швец.

Как ранее писал Главред, по информации социологов, решение проблемы с военным конфликтом на Донбассе беспокоит 73% украинцев, а возвращение аннексированного полуострова Крым в два раза меньше ‒ 32%.

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.