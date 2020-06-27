УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Таскает за собой туалет": экс-разведчик рассказал о болезни Путина

Сокурсник президента России заявил, что Путин болен, но не хочет показывать этого на публике.

27 июня 2020, 22:13
Путин
Путин болен и таскает за собой туалет - разведчик Швец / Reuters

Новости России - бывший разведчик и сокурсник президент РФ сделал громкое заявление о том, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона.

"Это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал за собой личный туалет", – сообщил собеседник журналиста.

Швец сказал, что глава РФ якобы возит биотуалет в заграничные поездки. Это произошло и на "нормандской" встрече в Париже 9 декабря 2019 года, заявил экс-сотрудник КГБ, ссылаясь на информацию от американских представителей. По его словам, американцы "видели это своими глазами".

Читайте также"Люди устали": Саакашвили резко прошелся по правлению Путина

"Если человек здоровый – это ему ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создает образ некого "супермена"... Ну не по-пацански это. Это дико противоречит образу, который он так тщательно создавал", – считает Швец.

Как ранее писал Главред, по информации социологов, решение проблемы с военным конфликтом на Донбассе беспокоит 73% украинцев, а возвращение аннексированного полуострова Крым в два раза меньше ‒ 32%.

Также напомним, президент Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.

Владимир Путин разведчик новости России Юрий Швец
Сейчас вы просматриваете новость «"Таскает за собой туалет": экс-разведчик рассказал о болезни Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:55
Боевики "ДНР" закрывают границу на Донбассе: названа дата и причина
22:53
Сокурсник Путина сделал скандальное заявление о Ермаке
22:21
Врач рассказал, когда изобретут вакцину от COVID-19 и кому она будет доступна
22:13
"Таскает за собой туалет": экс-разведчик рассказал о болезни Путина Видео
21:41
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
21:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
21:27
"Секс, голые фото": Алина Байкова в прозрачном бикини завела сеть
21:23
В Украине с 1 сентября повысят минимальную зарплату: сколько будем зарабатывать
21:08
Самая уязвимая к коронавирусу группа крови: результаты последних исследований
20:38
"Будет еще хуже": Степанов ошарашил катастрофической ситуацией в больницах
20:35
"Я клоун": Михаил Ефремов сделал политическое заявление об Украине
20:30
Массовая вакцинация в Украине: Ляшко обратился с заявлением Видео
20:04
Минздрав развенчал популярный миф о медицинских масках
19:38
В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус Видео
19:30
Пираты Карибского моря без Джонни Деппа - что снимает Disney
19:27
Онкология гарантирована: названо самое опасное мясо
19:03
Пить воду и находиться в тени: в МОЗ рассказали, как спастись от жары
18:35
Кто виноват во вспышке COVID-19 в Украине: врач раскрыла причины всплеска заражений
18:13
Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
17:58
В Украине вводят новый налог: Шмыгаль раскрыл детали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять