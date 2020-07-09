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Путин может захотеть присоединить к России Северный полюс – аналитик

Владимир Путин считает себя наследником Российской империи.

9 июля 2020, 03:41
Путин
Путин может решиться расширить границы РФ / Reuters

Президент РФ Владимир Путин, который критикует соседние страны за то, что они якобы отобрали у России "исконно русские земли", может решиться на присоединение к России новых территорий.

Такое мнение высказал российский журналист и аналитик Андрей Колесников Радио Свобода.

По его мнению, Путин считает себя наследником Российской империи.

"Польша тоже была частью Российской империи, и Финляндия. Тогда нужно возвращать Финляндию и Польшу, прибалтийские страны, Бессарабию, вообще все, как какой-то из депутатов заметил, что голосование за Конституцию – это возвращение к границам Советского Союза 1945 года. Я думаю, что господин Токаев закрыл Казахстан от коронавируса, возможно, испугавшись этих слов. Потому что Северный Казахстан – это исторически русская территория, там гуляет ветер и ничего нет, степь да степь кругом. Она же исконно наша земля, мы потом и кровью ее своей поливали, надо обязательно вернуть. Крым уже забрали, нужно что-нибудь еще приобрести", – сказал Колесников.

Он не исключил, что Путин может решиться расширить границы РФ.

"Я не исключаю, что в виду отсутствия вдохновляющих каких-то мероприятий может быть Владимир Владимирович что-нибудь еще присоединит – Северный полюс, Южную Осетию, Абхазию, пора уже самоопределиться этим нациям, войти наконец в состав Российской империи", – отметил журналист.

Как сообщал Главред, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что международное сообщество должно быть готово ответить на российскую агрессию. Причем если Кремль пойдет на военную эскалацию против Украины с Юга, то против РФ будут введены самые тяжелые санкции.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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