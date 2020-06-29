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Путин объявил призыв военных запаса: в чем суть

Эксперты прокомментировали недавний указ президента РФ.

29 июня 2020, 21:23
Путин
Владимир Путин / УНИАН

В Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыв резервистов на военные сборы.

Как написал известный эксперт и юрист Борис Бабин в социальной сети Facebook, указ Путина — скрытая массовая мобилизация в российскую армию.

"Впервые за многие годы указ не устанавливает никаких сроков продолжительности призыва. Фактически лица из запаса призываются властями РФ до особого распоряжения. Таким образом указ можно считать скрытой формой массовой мобилизации в ВС РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме", — заявил он

В свою очередь, эксперт Николай Белесков не настроен рассматривать мотивы Путина как исключительно военные.

"Скажу коротко ‒ не для того в РФ прошла военная реформа, которая все существующие бригады и дивизии превратила в соединения постоянной боевой готовности, чтобы потом в случае чего сильно рассчитывать на тех, кто в запасе", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Российский Федерации Владимир Путин подписал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе детально перечисляются обстоятельства, которые позволяют применение Россией ядерного оружия.

Владимир Путин военные сборы резервисты российская армия
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