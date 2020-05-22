Российский писатель спрогнозировал, что ждет РФ после ухода Путина

Известный литератор Дмитрий Быков сделал прогноз по поводу того, что произойдет с Россией после того, как Владимир Путин покинет власть.
Любой политик, который заменит Владимира Путина на посту президента РФ, наверняка будет хуже него.
С таким заявлением в пятницу, 22 мая, выступил известный российский прозаик и поэт Дмитрий Быков в эфире радиостанции Эхо Москвы.
"В принципе же, разговоры о том, что будет после Путина (об этом тоже много вопросов), кажутся мне не то чтобы бессмысленными — как раз именно сейчас имеет смысл об этом потолковать, — но большинство авторов, которые сейчас об этом пишут, отличаются какой-то поразительной наивностью", — считает он.
Кроме того, Быков полагает, что любой политик, который добьется власти в Российской Федерации после Владимира Путина, никак не сможет править длительный срок.
"Черные после серых — ясно, что это будет ненадолго. Всегда долгое правление в России заканчивалось чехардой — резкой довольно сменой правителей и правительств. У следующего после Путина правителя не будет шансов, чтобы удержать ситуацию", — рассказал литератор.
При этом писатель отмечает, что каждая последующая власть в России хуже предыдущей.
"Россия вообще, к сожалению, находится в нисходящем тренде. Большевики были хуже царской власти, постбольшевистская власть была хуже большевиков [...]. Совершенно очевидно, что тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина. Это не значит, что Путин хороший; это не значит, что хороши были большевики" — сказал Быков.
Напомним, ранее Дмитрий Быков утверждал, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен передать власть в стране другому человеку - причем по строгому сценарию.