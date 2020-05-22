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Российский писатель спрогнозировал, что ждет РФ после ухода Путина

22 мая 2020, 19:58

Известный литератор Дмитрий Быков сделал прогноз по поводу того, что произойдет с Россией после того, как Владимир Путин покинет власть.

Путин
Российский писатель спрогнозировал, что ждет РФ после ухода Путина / УНИАН

Любой политик, который заменит Владимира Путина на посту президента РФ, наверняка будет хуже него.

С таким заявлением в пятницу, 22 мая, выступил известный российский прозаик и поэт Дмитрий Быков в эфире радиостанции Эхо Москвы.

"В принципе же, разговоры о том, что будет после Путина (об этом тоже много вопросов), кажутся мне не то чтобы бессмысленными — как раз именно сейчас имеет смысл об этом потолковать, — но большинство авторов, которые сейчас об этом пишут, отличаются какой-то поразительной наивностью", — считает он.

Кроме того, Быков полагает, что любой политик, который добьется власти в Российской Федерации после Владимира Путина, никак не сможет править длительный срок.

"Черные после серых — ясно, что это будет ненадолго. Всегда долгое правление в России заканчивалось чехардой — резкой довольно сменой правителей и правительств. У следующего после Путина правителя не будет шансов, чтобы удержать ситуацию", — рассказал литератор.

При этом писатель отмечает, что каждая последующая власть в России хуже предыдущей.

"Россия вообще, к сожалению, находится в нисходящем тренде. Большевики были хуже царской власти, постбольшевистская власть была хуже большевиков [...]. Совершенно очевидно, что тот, кто будет после Путина, будет хуже Путина. Это не значит, что Путин хороший; это не значит, что хороши были большевики" — сказал Быков.

Напомним, ранее Дмитрий Быков утверждал, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен передать власть в стране другому человеку - причем по строгому сценарию.

Владимир Путин новости России
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