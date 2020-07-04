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Обнуление сроков Путина: в РФ со скандалами вступили в силу поправки в Конституцию

Владимиру Путину дали право баллотироваться в президенты еще на два срока.

4 июля 2020, 16:17
Владимир Путин
Владимир Путин может надолго задержаться в Кремле / Reuters

В России вступили в силу поправки в Конституцию, предусматривающие "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Всего в Основной Закон внесено 206 поправок, они утверждены в ходе всероссийского голосования, которое продлилось с 25 июня по 1 июля.

Основной Закон РФ теперь дает Путину право баллотироваться в президенты еще на два срока по шесть лет после 2024 года.

Также в Основном Законе появилось упоминание о Боге, а в разделе о семейных ценностях указано, что брак – это союз исключительно "мужчины и женщины".

Отметим, что документ с текстом обновленной Конституции РФ на российском интернет-портале правовой информации 4 июля опубликовали с названием "Конституция президента Российской Федерации".

Ныне название убрали, но оно доступно на archive.is. Внимание на это обратили оппозиционные политические деятели.

Кроме того, па Первом канале росТВ показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за празднование принятия поправок к Конституции. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание Подъем.

Хоровод, по данным местных СМИ, на самом деле прошел 27 апреля 2018 года в честь Дня Республики Саха.

Напомним, ранее пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.

новости России Владимир Путин Конституция
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