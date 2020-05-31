В РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона Маска

/ Фото: SpaceX

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что космический корабль Crew Dragon Илона Маска, который накануне осуществил успешный полет в открытый космос и стыковку с МКС, может состоять из российских комплектующих.

"Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока чётко и ясно сказать", — цитирует российского чиновника Говорит Москва.

По словам Шерина, ракету Маска по качеству и техническим характеристикам можно сравнить с дешевыми китайскими автомобилями.

"Российский космос и американский космос – это примерно как немецкие автомобили или, допустим, если в Китае начнут собирать. Не значит, что после этого Германия свернула все заводы свои", — сказал он.

Депутат добавил, что запуск Crew Dragon не окажет негативное влияние на космическую отрасль России, как утверждают некоторые недоброжелатели. РФ продолжит сохранять лидерство в данной сфере, отметил российский политик.

Напомним, руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев заявил, что первый в истории запуск частной компанией SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в космос должен вынудить российские власти серьезно задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.