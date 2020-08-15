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В Кремле рассказали, зачем Лукашенко звонил Путину

15 августа 2020, 15:43

"Деструктивные силы" стремятся нанести ущерб Союзному государству, уверены в Кремле.

Путин, Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко / ntv.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал президента РФ Владимира Путина о ситуации в Беларуси во время телефонного разговора.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента России.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - подчеркнули в Кремле.

Кроме того, стороны обсудили возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии боевиков Вагнера.

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"Дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - добавили в пресс-службе Путина.

Там также уточнили, что переговоры состоялись по инициативе белорусской стороны.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о том, что защита Беларуси – это защита Союзного государства и предупредил, что "если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в РФ, - ред.)".

Как известно, в Евросоюзе заявили о намерениях ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в Беларуси.

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Накануне Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов.

Победителем президентских выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по данным ЦИК Беларуси, отдали свои голоса 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую, по официальным подсчетам, проголосовали 10,1%.

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