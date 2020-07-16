В МИД РФ рассказали, есть ли у Кремля военные планы насчет Украины / REUTERS

Власти Российской Федерации не видят никаких оснований для пересмотра Минских соглашений по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя МИД РФ Андрея Руденко.

"Донбасс соглашается фактически остаться частью Украины, а в обмен люди требуют мира и определенного набора полномочий, который не так широк. Тем не менее, даже такие минимальные требования для Украины оказываются неприемлемыми", ‒ заявил он.

По поводу вопроса изменения Минских соглашений Руденко рассказал, что в Кремле не видят никаких оснований для этого.

"Для нас основой украинского урегулирования остается массив договоренностей, достигнутых с 2014 по 2015 год. Считаем, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли и сами соглашения, и ту логику, которую они содержат, и ту очередность шагов, которая там зафиксирована", ‒ сказал Руденко.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ заявил ‒ у России в отношении Украины "нет и быть не может" никаких военных планов.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал ‒ Владимира Путина внутренне коробит, когда он слышит заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.