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В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов

24 мая 2020, 20:26

В конфликте участвовали около семи человек.

/ Фото: govoritmoskva.ru

В России на юге Москвы в жилом комплексе Ясный произошла перестрелка с использованием автоматического оружия, в российской столице был объявлен план Перехват для задержания злоумышленников, которые стреляли на поражение.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сначала все выглядело, как дорожный конфликт, когда Тойота не пропустила Инфинити. Однако позже разборки продолжились уже на стоянке.

"Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей Сайга и Вепрь, — рассказал очевидец.

Участники происшествия скрылись, их разыскивает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Всего в перестрелке принимало участие пять автомобилей и порядка семи человек с оружием, в том числе автоматами.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что на данный момент задержаны три человека, подозреваемые в перестрелке на автостоянке на Каширском шоссе. Пострадавших и погибших в результате произошедшего нет.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в  Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья семерых человек.

Как ранее сообщалось, бывший народный депутат, один из сотников Майдана Владимир Парасюк рассказал о том, как во время Революции достоинства вел огонь по правоохранителям.

новости России перестрелка Москва
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