В России схватили большого полицейского чина за шпионаж для Украины/ УНИАН

В Российской Федерации задержали по подозрению в государственной измене руководителя райотдела полиции УМВД РФ по Курской области Дмитрия Борзенкова.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированные источники.

Борзенкова обвиняют в том, что он передавал украинским спецслужбам секретные сведения, связанные с передвижением российской армии.

Сейчас правоохранителями проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского. Анонимные источники не исключают и тот факт, что по результатам начавшейся служебной проверки в управлении внутренних дел по Курской области будут применены санкции против руководителя регионального управления МВД.

Как сообщают в российской контрразведке, полицейского привлекло к конфиденциальному сотрудничеству одно из подразделений СБУ. По его заданию Борзенков якобы собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну.

Также известно, что Дмитрия Борзенкова поместили под арест до 18 августа 2020 года.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в рядах Военно-морских сил Украины капитана 2 ранга, который собирал информацию в пользу российских спецслужб.