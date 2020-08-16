"Вроде ни с кем не воюем": в Сети появились снимки кладбища военной техники в РФ

В Интернет выложили множество снимков брошенной в Ростовской области военной техники.
Возле села Синявское (Ростовская область Российской Федерации) обнаружили большое количество разбитой военной техники, которая находится под открытым небом в поле.
На фото можно увидеть сгоревшие танки и поржавевшие ракетные установки. Данные снимки опубликовал Telegram-канал Ростов Главный.
"Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы вроде ни с кем не воюем", - именно так были подписаны фото.
Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.
Позднее на захваченном РФ полуострове Крым 11 июля заметили громадную колонну российской военной техники, которая двигалась в направлении Симферополя.