УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Вроде ни с кем не воюем": в Сети появились снимки кладбища военной техники в РФ

16 августа 2020, 22:10

В Интернет выложили множество снимков брошенной в Ростовской области военной техники.

Кладбище военной техники под Ростовом
Кладбище военной техники под Ростовом / Telegram-канал Ростов Главный

Возле села Синявское (Ростовская область Российской Федерации) обнаружили большое количество разбитой военной техники, которая находится под открытым небом в поле.

На фото можно увидеть сгоревшие танки и поржавевшие ракетные установки. Данные снимки опубликовал Telegram-канал Ростов Главный.

"Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы вроде ни с кем не воюем", - именно так были подписаны фото.

  • Кладбище военной техники под Ростовом Telegram-канал Ростов Главный
  • Кладбище военной техники под Ростовом Telegram-канал Ростов Главный
  • Кладбище военной техники под Ростовом Telegram-канал Ростов Главный
  • Кладбище военной техники под Ростовом Telegram-канал Ростов Главный
  • Кладбище военной техники под Ростовом Telegram-канал Ростов Главный

Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

Позднее на захваченном РФ полуострове Крым 11 июля заметили громадную колонну российской военной техники, которая двигалась в направлении Симферополя.

новости России военная техника война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «"Вроде ни с кем не воюем": в Сети появились снимки кладбища военной техники в РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:55
Коронавирус в Украине и мире 16 августа: сотни тысяч новых больных, Украина – "на пагубной тропе"
22:29
В Германии рассказали, выгодно ли закупать газ у США
22:20
Сын Лукашенко пришел на митинг в окружении охраны Видео
22:10
"Вроде ни с кем не воюем": в Сети появились снимки кладбища военной техники в РФ Фото
21:50
Переданные РФ вагнеровцы рассказали, как оказались в Минске
21:25
200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш Фото Видео
21:00
Зеленский - не первый украинский президент, которого "кинул" Лукашенко мнение
20:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 августа: успех, признание и плохая новость Видео
20:50
В Азовском море образовался остров из медуз: курьезное видео Видео
20:23
"Все весьма х*рово": юморист Слепаков посвятил стих Лукашенко Видео
20:19
Смена внутренних паспортов: каким украинцам будет нужно обменять документы обязательно
19:46
На Донбассе снайпер боевиков сдался украинским военным
19:35
В Беларуси объявлена общенациональная забастовка Видео
19:05
Украинская делегация инициировала рассмотрение протестов в Беларуси в ПАСЕ Видео
18:49
На работу могут и не вернуться: Лукашенко предупредил бастующих о последствиях
18:18
"Доверия и близко нет": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко в организации протестов Видео
18:06
Жириновский рассказал, как в России оценивают протесты в Беларуси
17:32
В НАТО не оставили без внимания обвинения Лукашенко Видео
17:05
В Слуге народа обратились к с призывом к Лукашенко: детали
16:53
Во Франции зафиксировали новую вспышку коронавируса
16:19
У Трампа рассказали, когда он хочет встречи с Путиным - СМИ
16:14
В Кремле намекнули на силовой вариант: о чем договорились Путин с Лукашенко
15:56
Ученые назвали необычный способ защиты от коронавируса
15:55
В США медики определили новый и опасный симптом коронавируса
15:36
"Бурлящая" Беларусь: СМИ узнали, что грозит стране из-за Лукашенко Видео
15:10
"Даже когда буду мертвым": Лукашенко отверг возможность повторных выборов
15:09
Штаб Тихановской готов начать переговоры об отставке Лукашенко
14:52
"Крупная прибыль, семейное счастье": кому в сентябре светит "пруха"
14:24
"Мы погибнем": Лукашенко на "антимайдане" выдвинул громкое обвинение против Украины Видео
14:17
В Англии внезапно умер внук лидера Казахстана Назарбаева
14:13
В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов
14:00
Лукашенко и Путин снова говорили о Беларуси: подтвердили одну договоренность Видео
13:46
Боевики Вагнера в Беларуси: наемники РФ рассказали новую версию
13:43
Синоптик дала неожиданный прогноз погоды в Украине на осень 2020 Видео
13:28
Журналист предупредил, когда Лукашенко способен развязать "дикий террор" Видео
13:17
Где осенью закроют детсады на карантин: в Минздраве назвали условия Видео
12:41
"За Батьку": тысячи людей свезли в Минск на "антимайдан" Лукашенко Видео
12:00
Исторический марш "За свободу" в Минске: когда начало, и что потребуют участники Видео
11:55
В Беларуси анонсировали приезд официальной украинской делегации: что известно Видео
11:41
"Красная зона" карантина: в Украине резко подскочило число регионов-аутсайдеров Видео
11:12
Россия - следующая? Как белорусские протесты повлияют на Москву мнение
10:57
"Партизанские методы": эксперт оценила вероятность вторжения РФ в Беларусь
10:35
"Побежат, как крысы": СМИ узнали, когда Лукашенко покинет окружение Видео
10:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 августа: тяжелая болезнь, выигрыш и денежная неудача Видео
09:54
Выдача боевиков Вагнера РФ: эксперт назвал главную ошибку Киева Видео
09:36
Коронавирус в Киеве "притормозил", но есть новые жертвы
09:29
"Тотальные протесты": эксперт назвала причину краха Лукашенко Видео
08:58
"Давите майданную мразь": белорусских бюджетников сгоняют на "антимайдан"
08:49
"Много новых больных": коронавирус в Украине пересек психологическую отметку Видео
08:42
Судьба белорусского усатого таракана теперь зависит от Путина мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять