Россия впервые без украинских комплектующих построила стелс-фрегат

Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат/ Фото: Leo1 / Wikipedia

В России впервые создан стелс-фрегат со сплошной надстройкой, выполненный из композитных материалов без украинских комплектующих.

Как сообщает российский телеканал Звезда, третий корабль проекта 22350 Адмирал Головко уже спущен на воду.

В России считают важным, что фрегат первым среди кораблей проекта 22350 получил не украинскую, а "полностью российскую силовую установку, которую разработали отечественные специалисты".

"Причем даже винты здесь особой уникальной конструкции", — отмечают эксперты.

По словам главнокомандующего Военно-морским флотом РФ России Николая Евменова, фрегат внешне "совершенно отличается от кораблей предыдущих проектов, этот корабль — носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны".

Читайте такжеКорабль Академик Черский добрался на место строительства Северного потока-2Как известно, фрегат Адмирал Горшков является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что стало большой проблемой для ВМФ России. Только четвертый российский фрегат получил полностью российскую силовую установку, в отличие от предшествующих ему трех кораблей, оснащаемых турбинами украинского производства. Отмечается, что после обострения взаимоотношений с Украиной Россия продолжала получать комплектующие, но в 2017 году перешла на собственное конструирование.

Напомним, трубоукладчик Академик Черский вышел из порта Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.

Позже стало известно, что судно-трубоукладчик Академик Черский вынуждено придерживаться тактики секретности в своем маршруте к месту строительства Северного потока-2.