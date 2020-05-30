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В РФ поставили жесткий диагноз якутскому шаману, изгонявшему Путина

30 мая 2020, 22:46

Мужчину признали потенциально опасным для общества.

Габышев
Габышева признали опасным для общества / Скриншот

Медики после обследования признали потенциально опасным для себя и окружающих якутского шамана Александра Гарбышева, который прославился после того, как отправился пешком в Москву изгонять президента России Владимира Путина.

Как сообщил МБХ медиа координатор Правозащиты Открытки Алексей Прянишников, решение было принято медицинской комиссией психиатрической клиники после заявления Габышева об отказе от дальнейшей госпитализации.

По словам правозащитника, комиссия "в ускоренном порядке" выдала заключение об опасности Габышева. Дальнейшая судьба шамана пока неизвестна. Очевидно, что его намерены лечить в специальном психиатрическом учреждении. Однако 1 июня юристы намерены подать иск о принудительной госпитализации Габышева. Сейчас якутского шамана держат в медучреждении.

По словам главного врача диспансера Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации. Хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев", – рассказал правозащитник.

Как известно, Габышев в 2019 году пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина. Он считает российского лидера порождением темных сил. Шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск, после чего поместили принудительно в спецучреждение.

новости России Шаман Александр Габышев Якутск психиатрическая экспертиза
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