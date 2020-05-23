"В ж*пу пусть себе засунут": в РФ женщина с диабетом возмутилась конфетам от Единой России

Женщина прогнала агитаторов с конфетами / Фото: скриншот из видео

В РФ в городе Челябинск местная жительница, которая болеет сахарным диабетом, прогнала агитаторов от партии Едина Россия, намеревавшихся вручить ей коробку конфет.

В видео, опубликованном в YouTube, женщина заявила, что ждала социального работника с лекарствами от диабета, а ей принесли конфеты, запрещенные при данном заболевании.

Агитаторы предложили россиянке конфеты в обмен на регистрацию на праймериз. Женщина отказалась впускать агитаторов в квартиру и отругала их за неуместный поступок.

"Они хотят, чтобы мы проголосовали за тех, кто нас убивает этими конфетами. В ж*пу пусть себе засунут, так и передай. Я их презираю. А конфеты пусть сами жрут… Вот так я встречаю "Единую Россию". Они ходят по квартирам, и двум людям с сахарным диабетом (инвалиду первой группы и мне) предложили конфет, чтобы я зарегистрировались на сайте и вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса. Нет лекарств, нет образования, а они ходят предлагают конфеты", — заявила женщина.

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