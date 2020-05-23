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"В ж*пу пусть себе засунут": в РФ женщина с диабетом возмутилась конфетам от Единой России

23 мая 2020, 01:50

Россиянка отказалась впускать в квартиру агитаторов.

Женщина прогнала агитаторов с конфетами / Фото: скриншот из видео

В РФ в городе Челябинск местная жительница, которая болеет сахарным диабетом, прогнала агитаторов от партии Едина Россия, намеревавшихся вручить ей коробку конфет.

В видео, опубликованном в YouTube, женщина заявила, что ждала социального работника с лекарствами от диабета, а ей принесли конфеты, запрещенные при данном заболевании.

Агитаторы предложили россиянке конфеты в обмен на регистрацию на праймериз. Женщина отказалась впускать агитаторов в квартиру и отругала их за неуместный поступок.

"Они хотят, чтобы мы проголосовали за тех, кто нас убивает этими конфетами. В ж*пу пусть себе засунут, так и передай. Я их презираю. А конфеты пусть сами жрут… Вот так я встречаю "Единую Россию". Они ходят по квартирам, и двум людям с сахарным диабетом (инвалиду первой группы и мне) предложили конфет, чтобы я зарегистрировались на сайте и вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса. Нет лекарств, нет образования, а они ходят предлагают конфеты", — заявила женщина.

Напомним, фото медсестры из Тульской больницы облетело весь мир, и стало вирусным - благодаря тому, что тульская медсестра без одежды надела прозрачный защитный костюм для лечения больных коронавирусом.

Как ранее сообщалось, 22 мая в России установлен новый рекорд смертей от коронавируса: там за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, включая 73 жителей Москвы. Это самый большой показатель по стране с начала пандемии.

новости России Единая Россия агитаторы
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