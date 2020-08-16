Жириновский рассказал, как в России оценивают протесты в Беларуси

Владимир Жириновский / УНИАН

Скандальный российский политик, депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил ‒ России (в условиях массовых протестов в Беларуси) в первую очередь важен вопрос безопасности ее западных границ.

Об этом сообщает портал Russia Today.

"Демократия, выборы — это одно, а если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве, — это, я считаю, надо предотвращать", — заявил Жириновский.

По мнению политика, если президент Беларуси Александр Лукашенко обратится к Российской Федерации за военной помощью, то необходимо в немедленном порядке ее оказывать.

Жириновский утверждает ‒ Россия не может допустить, чтобы страны Запады "насадили в Белоруссии такой же режим, как в Киеве".

"Это чудовищно будет для нас, это наша безопасность. Я об этом говорю — не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны натовские танки под Смоленском", — подытожил он.

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Напомним, ранее Владимир Жириновский заявлял - беспорядки после выборов президента Беларуси являются агонией режима Александра Лукашенко.