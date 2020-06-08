Беспорядки в США шокировали американское общество: опубликованы результаты опроса

Американцы чувствуют себя в опасности из-за протестов и массовых беспорядков / GettyImages

Граждане США крайне обеспокоены протестами и массовыми беспорядками на территории государства, вспыхнувшими в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Вследствие этого 80% американцев считают, что власти утратили контроль над ситуацией в стране.

Такие выводы следуют из результатов совместного опроса Wall Street Journal и NBC News.

В частности, 80% респондентов полагают, что ситуация в стране стала неуправляемой. Только 15% опрошенных уверены в своей безопасности. Около 5% затруднились дать оценку событиям.

Также у американцев спросили, что их больше всего беспокоит в последнее время. Около 59% респондентов назвали смерть Джорджа Флойда, еще 27% - последние события в США.

Кроме того, 49% граждан США выразили желание поддержать на предстоящих президентских выборах Джо Байдена, 42% - Дональда Трампа.

Многие американцы считают, что во главе Штатов должен быть президент, который будет объединять общество и демонстрировать стремление к поиску компромисса.

Напомним, 25 мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого фактически задушил полицейский Дерек Шовин, в городе, а после и по всей Америке, вспыхнули протесты и массовые беспорядки.

Беспорядки в США продолжаются.

В частности, ранее в Сиэтле неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов и устроил стрельбу.